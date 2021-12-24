Наши заказчики – весь агросектор: путь отечественного производителя средств защиты растений

Компания UKRAVIT SCIENCE PARK работает на рынке 22 года.

"Я пришел в UKRAVIT в начале 2000 года менеджером по продажам препаратов от бытовых вредителей и грызунов. Тогда под офис арендовали комнату в Киеве, и было три сотрудника. В первые рабочие дни сидел звонил в поисках клиентов по справочникам. Действовали ограничения – временные и должностные. У собственника было свое видение, что должен делать каждый работник. Через месяц уволился директор. Должность предложили мне, чтобы оптимизировать расходы компании. Стал сразу "десять в одном" – директор, грузчик, водитель, закупщик, коммерческий директор, маркетолог. Кроме меня, был еще работник, регистрировавший препараты, и главный бухгалтер", – рассказал в интервью журналу "Країна" Виталий Ильченко, основатель UKRAVIT SCIENCE PARK.

Автор: UKRAVIT SCIENCE PARK Компания является национальным производителем наибольшего ассортимента продукции для защиты растений в Украине. Имеет собственное производство в Черкассах, а также уникальный R&D центр «Институт здоровья растений».

По словам предпринимателя, находить клиентов в те времена было тяжело.

"Мобильной связью пользовались немногие, поэтому встречались по рекомендации, договаривались. Соответственно, нужно было много ездить. Был ненормированный рабочий день. Бывало, неделю проводил в пути, ночевал в общежитиях. Когда уже были контракты, договаривались отправлять товар через проводников поездов, рейсовыми автобусами", - отметил Виталий Ильченко.

Первоначально основной продукцией компании были исключительно средства от бытовых вредителей.

"Бывший владелец компании не видел перспективы заниматься агросектором, считал, что это рискованно. Но в 2001 году я окончательно решил, что сконцентрируюсь на агробизнесе. Позвонил фермеру из Николаевщины, поля которого страдали от грызунов. Он и еще один производитель купили весь наш объем препаратов против грызунов, которые мы продавали за год. Это помогло понять масштаб потребностей в препаратах для агро в Украине. Владелец компании сказал: "Выкупай фирму. Думаю, что через несколько лет обанкротишься". После этого начался новый этап развития компании", – добавил Виталий Ильченко.

Автор: UKRAVIT SCIENCE PARK Компания ориентируется прежде всего на отечественный рынок. Также экспортирует продукцию в Молдову, Грузию, Армению, Узбекистан, Эфиопию.

Сегодня UKRAVIT SCIENCE PARK выпускаете более 160 наименований препаратов для агросектора.

"Есть еще препараты против бытовых вредителей – в ассортименте их более 300 позиций. С нами до сих пор работают многие клиенты, с которыми начинали работу, потому что мы надежные. Сегодня наши заказчики – весь агросектор страны, от небольших хозяйств до агрохолдингов. Мы ориентируемся прежде всего на отечественный рынок. Но также экспортируем продукцию в Молдову, Грузию, Армению, Узбекистан, Эфиопию", – рассказал предприниматель.

Автор: UKRAVIT SCIENCE PARK UKRAVIT SCIENCE PARK среди 250 крупнейших налогоплательщиков Украины.

Полную версию интервью читайте в журнале "Країна".