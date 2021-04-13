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вторник, 13 апреля 2021 20:30

Нардепы не поддержали постановления о снижении тарифов на энергоносители

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Нардепы не поддержали постановления о снижении тарифов на энергоносители
Рада не поддержала проекты постановлений о введении моратория на повышение тарифов на энергоносители и снижения цен на электроэнергию и тарифов на распределение газа. Фото: pexels.com

Рада не поддержала проекты постановлений о введении моратория сроком на 1 год на повышение тарифов на энергоносители и снижение цен на электроэнергию и тарифов на распределение газа.

Проект постановления № 4609 поддержали 153 нардепа. Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус заявил, что комитет не поддержал этот проект постановления. Додал, что нет смысла дублировать одни и те же постановления, сообщает "Экономическая правда".

"Проектом постановления предлагается поручить Кабинету министров безотлагательно ввести мораторий сроком на один год на действие всех постановлений Кабинета министров и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, которыми с 1 января 2021 были повышены тарифы на газ и его доставку, электроэнергию, отопление и горячую воду, и не допускать в течение одного года принятия таких решений", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Не поддержали проект постановления № 4590 о принятии неотложных мер, направленных на возвращение льготного тарифа на электроэнергию для населения за первые 100 кВт/ч.

Герус перед голосованием говорил, что содержание предлагаемых положений был воплощен в тексте принятого 28 января постановления.

За проект постановления № 4590 проголосовали 174 нардепа.

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Также Рада не поддержала проект постановления № 4587 о принятии неотложных мер с целью снижения цены на электроэнергию и тарифов на услуги распределения природного газа.

Документ без обсуждения поддержали 197 нардепов.

Украинцы смогут платить за природный газ в течение года фиксированную цену, предложенную поставщиком. Тариф будет действовать с 1 мая текущего года до 30 апреля включительно следующего года.

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