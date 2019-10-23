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среда, 23 октября 2019 16:36

Налоговая возвращает в бюджет дополнительные миллиарды - Верланов

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  Глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов
Глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов

В сентябре сумма начисленного налога на добавленную стоимость составила 20,95 млрд грн. Это на 3,55 млрд грн, или на 20,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года (17,4 млрд грн).

Об этом сообщает пресс служба Государственной налоговой службы Украины.

Вместе с тем, в прошлом месяце база налогообложения по сравнению с сентябрем 2018 года выросла всего на 3,5% с 731,4 млрд грн до 757,1 млрд грн.

Отмечается, что за последние два месяца ускорились темпы прироста начисления налога на добавленную стоимость.

"Государственная налоговая служба усиливает аналитическую работу, повышая этим эффективность администрирования НДС. А результатом такой работы является увеличение поступлений в бюджет", - рассказал глава налоговой Сергей Верланов.

По его словам, благодаря новым подходам ГНС возвращает в бюджет дополнительные миллиарды гривен. "Это работа головой, а не размахивание кулаками", - отметил Сергей Верланов на своей странице в Facebook.

  Начисление НДС в сентябре
Начисление НДС в сентябре

Напомним, в августе сумма начисленного НДС составила 19,8 млрд грн. Это на 2,9 млрд грн, или на 17,2% больше аналогичного периода 2018 года (16,9 млрд грн).

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23
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