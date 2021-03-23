Налоговая амнистия: сколько предлагают оплатить тем, кто хочет выйти из тени

В парламенте хотят ввести добровольное декларирование активов физических лиц и уплату одноразового сбора в бюджет.
Его предлагают провести с 1 июля 2021-го по 1 июля 2022 года, говорится на сайте ВРУ.
Соответствующий законопроект Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал одобрить Верховной Раде. Проект документа предусматривает введение налоговой амнистии активов для детенизации экономики Украины.
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Сбор с такого декларирования будет определяться по следующим ставкам:
- 5% по валютных ценностей и активов, размещенных на счетах в банках в Украине;
- 9% по валютных ценностей, размещенных за рубежом;
- 2,5% по стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных декларантом в период с 1 января 2021-го до 20 июня 2022 года.
Ранее в Верховной Раде включили в повестку дня законопроект №5153 о введении "нулевой" декларации для всех, кто хочет узаконить заработанные в тени активы. Для этого нужно будет 1 раз подать декларацию.
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