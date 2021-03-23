Налоговая амнистия: сколько предлагают оплатить тем, кто хочет выйти из тени

Проект документа предусматривает введение налоговой амнистии активов для детенизации экономики Украины. Фото: unsplash

В парламенте хотят ввести добровольное декларирование активов физических лиц и уплату одноразового сбора в бюджет.

Его предлагают провести с 1 июля 2021-го по 1 июля 2022 года, говорится на сайте ВРУ.

Соответствующий законопроект Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал одобрить Верховной Раде. Проект документа предусматривает введение налоговой амнистии активов для детенизации экономики Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Антикоррупционную систему в Украине пытаются уничтожить - Сытник

Сбор с такого декларирования будет определяться по следующим ставкам:

- 5% по валютных ценностей и активов, размещенных на счетах в банках в Украине;

- 9% по валютных ценностей, размещенных за рубежом;

- 2,5% по стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных декларантом в период с 1 января 2021-го до 20 июня 2022 года.

Ранее в Верховной Раде включили в повестку дня законопроект №5153 о введении "нулевой" декларации для всех, кто хочет узаконить заработанные в тени активы. Для этого нужно будет 1 раз подать декларацию.