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вторник, 02 февраля 2021 13:47

Налоги за квартиры и дома будут рассчитывать по-новому

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Налоги за квартиры и дома будут рассчитывать по-новому
Ставка налога будет составлять до 0,02% от оценочной стоимости недвижимости. Фото: pexels.com

В Украине налог на недвижимость будут считать не от ее объема, а учитывая стоимость жилья.

Согласно предложению, ставка налога будет составлять до 0,02% от оценочной стоимости недвижимости, рассказал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, пишет Obozrevatel.

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Он отметил, что такой налог могут не платить пенсионеры, ветераны, малолетние или недееспособные, если цена квартиры до 300 минималок в городах-миллионниках и до 100 минималок в городах с населением до 1 млн человек. Для домов - 600 минималок в больших городах и 250 минималок - в городах с населением до 1 млн человек.

По действующим правилам, облагаются именно "избыточные" квадраты жилья. Лишней считают площадь дома от 120 кв. и квартиры - от 60 кв. м.

Объем квитанции зависит от населенного пункта. Местная власть имеет право устанавливать ставку, однако ее размер не может превышать 1,5% минимальной зарплаты. 2020 года это 62,5 грн, а 2021-го - 70,8 грн.

В феврале этого года в Украине запланирован ряд изменений в различных сферах жизни. В частности изменится тариф на газ, в гражданской медицине будут использовать вертолет, появится еще одно министерство.

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