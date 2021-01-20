Налог на выведенный капитал: эксперт объяснил, почему он нужен

В Украине почти шесть лет говорят о принятии законопроекта о налоге на выведенный капитал. Фото: Тарас Подолян

Когда вводили налог на распределенный капитал в Грузии и других странах, Международный валютный фонд был категорически против. Но правительства приняли решение, потому что считали, что это пойдет на пользу их стране. Через год экономика выросла, рассказал Gazeta.ua президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе.

По его словам, проблема в переговорщиках с украинской стороны.

"Надо отстаивать свои позиции. Разговор двух людей и переговоры страны с Международным валютным фондом ничем не отличаются. Везде люди, хотя и с разным опытом. Если сказать, что мы не согласны сотрудничать на этих условиях, они что, сразу уйдут?", - говорит эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шмыгаль пообещал МВФ, что регулирование рынка газа не будет

В Украине почти шесть лет говорят о принятии законопроекта о налоге на выведенный капитал.

"Польша в 2020 году приняла такой закон. Он вступит в силу с 1 января 2021 года. Таким образом Польша делает свою экономику более привлекательной, в том числе и для украинского бизнеса. Когда в Грузии вводили подобный налог, несколько компаний закрыли офисы в Украине и переехали в Грузию. Сейчас будут переезжать в Польшу, там лучшие условия для ведения бизнеса", - убежден эксперт.

Полную версию беседы с президентом Ассоциации налогоплательщиков Украины Григолом Катамадзе читайте в журнале "Країна".

В МВФ утверждают, что введение налога на выведенный капитал и отказ от налога на прибыль предприятий связаны с рядом рисков. Речь идет о том, что у компаний появятся стимулы разделиться, чтобы воспользоваться преимуществами системы, перераспределить прибыль за счет трансфертного ценообразования и перенаправить инвестиции, а не увеличивать их.