Накопительной пенсии не будет как минимум до 2022 года - Минсоцполитики

 
Ексклюзивы
1/5
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
1 Просмотров: 1008
Эксперт объяснил, смогла ли бы санепидслужба остановить распространение коронавируса
Эксперт объяснил, смогла ли бы санепидслужба остановить распространение коронавируса
Просмотров: 279
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 630
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 306
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 675
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1359
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 684
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4536
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4779
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1737
Фото
Все фото
7
7
8
10
4
&quot;Изучили рынок и нашли свою нишу&quot; - украинцы об открытии бизнеса в Польше
"Изучили рынок и нашли свою нишу" - украинцы об открытии бизнеса в Польше
&quot;За три года сменили три машины&quot; - украинка о переезде в Польшу
"За три года сменили три машины" - украинка о переезде в Польшу
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Старую одежду переделывают на коврики и сумки
Старую одежду переделывают на коврики и сумки
Укрзализныця меняет цвет вагонов
Укрзализныця меняет цвет вагонов
Видео
Все видео
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Интервью
1/5
В 2023 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2023 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 2862
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 603
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 972
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Просмотров: 315
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Просмотров: 2376
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
15 декабря 2020
Просмотров: 981
Незручні запитання
– "Ти з Ваньою оргазм відчуваєш?" – спитала мене Люба. Я їй по секрету розказала, що ні. А з колишнім – кілька разів бувало. Я ...
среда, 16 декабря 2020 03:13

Накопительной пенсии не будет как минимум до 2022 года - Минсоцполитики

  Комментировать
Накопительной пенсии не будет как минимум до 2022 года - Минсоцполитики
Рассказали о накопительной пенсии. Фото: Корреспондент

Верховная Рада до конца года не успеет рассмотреть законопроект №2683, который вводит в Украине второй уровень пенсионной системы – накопительные пенсии.

В 2021 году второй уровень также не будет введен. Возможно, с 1 января 2022 года, но при условии, что законопроект №2683 примут в первом квартале 2021 года "и все, от кого зависит внедрение, засучат рукава и очень хорошо поработают", в интервью Liga.net заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

Если накопительная пенсионная система не начнет работать в ближайшее время, для финансирования пенсий государство будет вынуждено повысить единый социальный взнос или другие налоги, за счет которых наполняется бюджет.

Минсоцполитики поддерживает законопроект, однако считает, что он должен быть доработан. Дискуссии с парламентом по этому вопросу пока "идут тяжело".

"Первый раз мы еще весной в рамках рабочей группы при комитете соцполитики предоставили предложения к тексту для того, чтобы система была работоспособной, а не коррумпированной, защищала человека и его накопления, более соответствовала рыночной реальности", – уточнила Лазебная.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зарплаты полицейским нужно повысить в несколько раз - МВД

Напомним, нынешний законопроект предлагает ввести новые пенсионные ставки по принципу: 1% платит сотрудник, 2% - работодатель, 2% платит сотрудник, 4% - работодатель.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Накопительной пенсии не будет как минимум до 2022 года - Минсоцполитики». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
На YouTube набирает популярности &quot;голая йога&quot;, которую не блокирует модерация сервиса
На YouTube набирает популярности "голая йога", которую не блокирует модерация сервиса
3
 Просмотров: 44075
Байден победил окончательно
Байден победил окончательно Просмотров: 19837
Гороскоп на 15 декабря: каким знакам повезет больше
Гороскоп на 15 декабря: каким знакам повезет больше
 Просмотров: 15759
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны 13 Просмотров: 15617
&quot;Умерла в жестоких муках&quot;: новые подробности об убийстве украинки в Черногории
"Умерла в жестоких муках": новые подробности об убийстве украинки в Черногории 1 Просмотров: 15380
Экономика
Поэт и модельер обуви: каких необычных специалистов ищут на рынке труда
Поэт и модельер обуви: каких необычных специалистов ищут на рынке труда Просмотров: 99
Назвали машины, которые чаще всего покупали в Киеве 2020-го
Назвали машины, которые чаще всего покупали в Киеве 2020-го Просмотров: 909
Депутаты приняли бюджет на 2021 год
Депутаты приняли бюджет на 2021 год Просмотров: 846
Сколько украинцам будет стоить содержание нардепов в следующем году
Сколько украинцам будет стоить содержание нардепов в следующем году 1 Просмотров: 270
Объяснили, когда введут накопительные пенсии
Объяснили, когда введут накопительные пенсии Просмотров: 225
Больше всего комментируют
40
Активист рассказал, в чем Зеленский и Порошенко одинаковые
13
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны
4
Эффективны ли на самом деле тесты на Covid-19
3
На Шулявском мосту упали столбы, движение парализовано
1
Впечатляющие фото собак, которые выросли настоящими гигантами
Голосов: 25742
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть