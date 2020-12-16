Накопительной пенсии не будет как минимум до 2022 года - Минсоцполитики

Рассказали о накопительной пенсии. Фото: Корреспондент

Верховная Рада до конца года не успеет рассмотреть законопроект №2683, который вводит в Украине второй уровень пенсионной системы – накопительные пенсии.

В 2021 году второй уровень также не будет введен. Возможно, с 1 января 2022 года, но при условии, что законопроект №2683 примут в первом квартале 2021 года "и все, от кого зависит внедрение, засучат рукава и очень хорошо поработают", в интервью Liga.net заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

Если накопительная пенсионная система не начнет работать в ближайшее время, для финансирования пенсий государство будет вынуждено повысить единый социальный взнос или другие налоги, за счет которых наполняется бюджет.

Минсоцполитики поддерживает законопроект, однако считает, что он должен быть доработан. Дискуссии с парламентом по этому вопросу пока "идут тяжело".

"Первый раз мы еще весной в рамках рабочей группы при комитете соцполитики предоставили предложения к тексту для того, чтобы система была работоспособной, а не коррумпированной, защищала человека и его накопления, более соответствовала рыночной реальности", – уточнила Лазебная.

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Напомним, нынешний законопроект предлагает ввести новые пенсионные ставки по принципу: 1% платит сотрудник, 2% - работодатель, 2% платит сотрудник, 4% - работодатель.