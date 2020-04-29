Накопительная пенсия: в каком виде новая система нужна украинцам

Кроме солидарного пенсионного уровня, в Украине должен заработать накопительный. Граждане смогут откладывать деньги на пенсию самостоятельно. Фото: pixabay.com

Украине необходим второй уровень пенсионной системы - накопительный.

Модель работы накопительной системы должна быть построена на уже существующих государственных и частных учреждениях - Пенсионном фонде, Государственной фискальной службе. Не нужно создавать монополистические структуры за счет средств государственного бюджета, сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

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Там отметили, что следует усилить государственное регулирование.

В то же время безопасность хранения накоплений должны гарантировать законодательно установленные механизмы работы системы.

В Украине пока действует солидарная пенсионная система. Однако эксперты отмечают, что денег, поступающих в Пенсионный фонд как единый социальный взнос, не хватает. Надо переходить на накопительную пенсионную систему. Средства на пенсию работника будут откладывать как он сам, так и его работодатель. Правда, отчислять средства на накопительную пенсию украинцы начнут не раньше, чем с 2023-го, говорят в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.