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вторник, 01 октября 2019 13:38

Накопительная пенсия: назвали сроки запуска в Украине

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Накопительная пенсия: назвали сроки запуска в Украине
Пока инфраструктура для запуска накопительной пенсии не готова. Фото: Дебет-Кредит

В Украине второй накопительный уровень пенсионной системы будет запущен не ранее 1 января 2023 года.

"Второй уровень - не вопрос ближайшего будущего. Пока работаем над законопроектом. Его запуск не может произойти ранее 1 января 2023 года", - сообщил глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев, пишет liga.net.

Пока инфраструктура для запуска накопительной пенсии не готова, добавил он. Есть дефицит Пенсионного фонда. Его покрывают средствами из госбюджета.

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"Учитывая демографическую ситуацию в стране, нужно понимать, что первый уровень, скорее всего, будет оставаться дотационным еще очень долго", - подчеркнул Хромаев.

По словам министра соцполитики Юлии Соколовской, накопления - это длинные деньги. Должен быть рынок, куда можно инвестировать. В Украине его нет.

Накопительный пенсионный уровень должен был заработать с 1 января 2019-го. Тогда сроки запуска перенесли на январь 2020 года.

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