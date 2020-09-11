Наибольшее падение цены за последние 5 лет: почему подешевели яблоки

В предыдущие 5 лет в этот период яблоки продавались по цене 8-10 грн/кг. Фото: unsplash.com

В первые десять дней сентября состоялось наибольшее падение цены на яблоки за последние 5 лет. На львовском оптовом рынке "Шувар" популярные сорта продаются по 10-15 грн/кг, тогда как в первый день осени за них предлагали за 18-20 грн/кг.

Руководитель департамента аналитики оптового рынка "Шувар" Татьяна Гетьман говорит, что есть два фактора, которые повлияли на резкое падение цены: хороший урожай яблок и высокая цена на старте сезона.

"В первой декаде сентября на оптовом рынке "Шувар" продали 1,25 тыс. тонн яблок. Это на 19% больше по сравнению с прошлым годом. Сейчас украинские аграрии собирают осенние сорта яблок, которые имеют небольшой срок хранения, поэтому предложение увеличивается, а цены снижаются", - рассказывает Гетьман.

В предыдущие 5 лет в этот период яблоки продавались по цене 8-10 грн/кг. Исключением был 2018 год, когда яблоки на "Шуваре" продавались по 4-5 грн/кг.

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Аналитики не исключают, что цены на яблоки в этом сезоне могут быть ниже. В то же время ситуация на рынке импортных фруктов может поддержать цены украинской продукции.

"Курс гривны снижается, поэтому импортные фрукты дорожают. Непонятно, как импортеры будут работать в условиях карантина: будет ли внутренний рынок открыт для иностранных фруктов в сезон большого импорта, который начинается в октябре", - говорит Татьяна Гетьман.

По ее словам, это говорит о неплохих перспективах создания прочных отношений между украинскими производителями фруктов и трейдерами.

"На импортозамещения могут рассчитывать только те фермеры, которые могут предложить украинским трейдерам фрукты, качество которых не отличается от качества импортной продукции. Таких фермеров в Украине с каждым годом становится все больше", - добавляет руководитель департамента.

Сентябрь 2020-го отметился самыми дорогими яблоками за всю историю независимой Украины. По сравнению с прошлым годом, цены выше как минимум в 1,5 раза. Стоят 16-30 грн/кг.