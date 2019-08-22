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четверг, 22 августа 2019 05:25

"Нафтогаз" предложил потребителям покупать газ летом, а использовать зимой

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&quot;Нафтогаз&quot; предложил потребителям покупать газ летом, а использовать зимой
В "Нафтогазе" есть решение относительно цены на газ для населения. Фото: ТСН

Нафтогаз запустил новый продукт для бытовых потребителей "Газовый запас", в рамках которого украинцы смогут купить газ на зиму за "летним ценам", потому что потом его цена вероятно возрастет.

"Цена газа для населения за прошедшие пять месяцев снизилась на 25%. Сейчас она ниже, чем год назад. Есть риск, что зимой газ подорожает, потому что на него увеличивается спрос", - сказал председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев, сообщили в пресс-службе компании.

По его словам, ряд коммерческих клиентов компании уже оплатили необходимые на зиму объемы топлива, а теперь такая возможность появилась и у бытовых потребителей.

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Эта возможность будет доступна до 25 сентября, бытовые потребители имеют возможность закупить до 25 000 кубометров газа.

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