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четверг, 05 августа 2021 13:57

Нафтогаз повысил цены на август

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Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", которая выполняет функции поставщика "последней надежды", в августе установила тариф на газ для своих клиентов на уровне 11,78 грн/куб. Это на 73 коп. больше июля. Тогда было 11,05 грн/куб.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  Нафтогаз повысил цены в августе для более 600 тыс. клиентов
Нафтогаз повысил цены в августе для более 600 тыс. клиентов

Газ от поставщика "последней надежды" получают более 600 тыс. клиентов, сообщает "РБК-Украина".

Нафтогаз в качестве поставщика "последней надежды" обслуживает домохозяйства в Донецкой, Херсонской и Полтавской областях, в городе Кременец Тернопольской области, в Мелитополе и Мелитопольском районе Запорожской области, Коростышеве и Коростышевском районе Житомирской области, городе Шепетовка Хмельницкой области.

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ППН поставляет газ в тех регионах, где газопоставляющая компания не смогла выполнить обязательств. Срок - не более 60 дней.

Цены на газ для бытовых потребителей зафиксированы на год. Они не будут увеличиваться даже из-за сезонных колебаний цен на европейских хабах, сообщили в Нафтогазе.

Цена на газ зафиксирована с 1 мая. С этого дня все поставщики перевели клиентов на годовой тарифный план.

Нафтогаз установил своим клиентам одну из самых выгодных цен на рынке - 7,96 грн/куб с НДС, без стоимости доставки. Эта цена будет актуальна на протяжении года. В отопительный сезон клиенты компании будут платить по тарифному плану "Фиксированный" - 7,96 грн/куб. Об этом сообщили в Нафтогазе.

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05
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