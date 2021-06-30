Нафтогаз подключает клиентов через приложение "Дія"

К Нафтогазу можно подключиться через приложение "Дія". На это уйдет несколько минут.
Чтобы оформить заявление с помощью программы "Дія", нужно зайти на сайт gas.ua в раздел "стать нашим клиентом". Следующие шаги:
- выбрать возможность подать заявление с "Дія";
- выбрать ID-карту или идентификационный код;
- сканировать QR-код;
- подтвердить передачу цифрового документа;
- заполнить дополнительные необходимые поля для изменения поставщика;
- выбрать функцию "сформировать файл заявки" и после этого подписать заявление в удобной форме.
Компания-поставщик газа "Нафтогаз Украины" повысила цены на газ для бытовых абонентов на 10% по сравнению с июнем. 1 куб. м в июле будет стоить 13,13 грн. В июне украинцы платили 11,94 грн/куб.м.
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Цены на газ не вырастут у тех, кто обслуживается на годовом тарифе. Здесь по-прежнему действует фиксированная цена - 7,96 грн/куб.м.
На 72 отделениях "Новой почты" в Полтавской области можно подать заявку на подключение к газоснабжению вд Нафтогаза.
Клиенты также могут подать заявку на подключение к Нафтогаза онлайн - на сайте gas.ua или Приват24, а также оффлайн - в сети банков Ощадбанк, ПУМБ, ТАС и в отделениях Страховой группы ТАС.
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