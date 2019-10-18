Нафтогаз подготовил новый иск Газпрому: подробности

Исковые требования к Газпрому на 11 млрд долл. Нафтогаз направит 1 ноября. Фото: antikor.com.ua

Нафтогаз планирует направить российскому Газпрому новый иск на $11 млрд.

По словам исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко, компания направит Газпрому исковые требования 1 ноября. Это может стать компенсацией за прекращения транзита газа по территории Украины, написал он в Facebook.

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В частности, так ответил на заявление Газпрома о новом контракте. Российская компания готова подписать соглашение на транзит газа, если Украина откажется от выигрыша в Стокгольмском арбитраже и требований на $2,8 млрд.

Нафтогаз судится с Газпромом с 2014-го. 22 декабря 2017-го украинская компания выиграла арбитраж против Газпрома в деле о поставках газа. Также Нафтогаз добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов более чем в 10 раз в соответствии с его фактическими потребностями в импорте газа. 28 февраля 2018-го в Стокгольмском арбитраже Нафтогаз добился компенсации $4,63 млрд за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме, Газпром должен заплатить $2,56 млрд в пользу Нафтогаза. Через пеню сумма долга Газпрома превысила $2,8 млрд.