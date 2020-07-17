Нафтогаз остался без топ-менеджера

Юрий Витренко больше не работает в Нафтогазе. Фото: Юрий Витренко в Facebook

Из компании НАК Нафтогаз Украины ушел исполнительный директор Юрий Витренко.

Работал на предприятии с 2014 года, об этом Витренко сообщил на странице в Facebook.

"Друзья, сегодня мой последний день работы в Нафтогазе Украины", - написал бывший топ-менеджер.

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По его словам, он все эти годы "делал все, чтобы отстаивать энергетическую независимость" страны.

"Оставляя в Нафтогазе большие наработки (и деньги от Газпрома - направление, за которое я отвечал), хочу пожелать руководству компании и государству достаточно компетентности и порядочности использовать их на благо граждан Украины", - написал он.

В мае исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко получил формальное предупреждение, что его должность планируют сократить. Поэтому через 2 месяца могут уволить.