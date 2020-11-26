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четверг, 26 ноября 2020 00:27

Нафтогаз обнародовал цену на газ для населения в декабре

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Нафтогаз обнародовал цену на газ для населения в декабре
В Нафтогазе назвали цену на газ для населения. Фото: Экономическая правда

"Нафтогаз Украины" сохранил для своих клиентов цену газа для населения в декабре на уровне ноябрьской - 6,33 грн за кубометр с НДС (без стоимости распределения).

Новые цены распространяются на клиентов ООО "Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины", сообщили в пресс-службе.

Эта цена действительна для тарифа Месячный, но при тарифе Годовой цена газа в течение 12 месяцев при условии подачи заявки в течение декабря составит 6,45 грн/кубометр.

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Ранее снабжающая компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для своих клиентов на ноябрь на 34,7% - до 6,33 грн / куб с НДС, без учета стоимости распределения.

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