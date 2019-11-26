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вторник, 26 ноября 2019 13:33

Нафтогаз объяснил, что будет делать без нового транзитного контракта

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Нафтогаз объяснил, что будет делать без нового транзитного контракта
Контракт на транзит российского газа завершается 31 декабря 2019-го. Фото: atr.ua

Если контракт на транзит российского газа по территории Украины не продлят, то Украина закачает в подземные хранилища газ, который находится в газотранспортной системе.

"Газ без документального оформления, который будет заходить в Украину, будет закачиваться в подземные хранилища как "газ неопределенного собственника", пока будет происходить документальное оформление этого газа", - написал в Facebook исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

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Вопрос транзитных переговоров 25 ноября в телефонном режиме обсудили президенты Украины и России.

В то же время в российском Минэнерго заявили, что переговоры планируют на 29 ноября. В Еврокомиссии говорят, что встреча состоится в декабре.

Контракт на транзит российского газа завершается 31 декабря 2019-го. В октябре 2019-го в Брюсселе состоялись трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович отметил, что не удалось договориться о продолжительности контракта, объемах и тарифах. По его словам, параметры, которые он представил, приемлемые для украинских партнеров, но россияне на них не соглашались.

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