"Нафтогаз" и "Укрзализница" - самые убыточные государственные предприятия

В 2020 году крупнейшие госкорпорации принесли 42 млрд грн убытков. Фото: ua.news

В течение 2020 крупнейшие госпредприятия Украины принесли 42 млрд грн убытков.

Так, девять из 15 госпредприятий были убыточными. Об этом сообщает Экономическая правда.

Общий размер их убытков составил 72,4 млрд грн.

- "Укрэнерго" (27,5 млрд грн)

- "Нафтогаз" (19 млрд грн)

- "Укрзализныця" (11,9 млрд грн);

- "Государственная продовольственно-зерновая корпорация" (5,9 млрд грн);

- "Энергоатом" (4,8 млрд грн);

- "Украэрорух" (1.5млрд грн)

- Международный аэропорт "Борисполь" (1,5 млрд грн);

- "Аграрный фонд" (0,2 млрд грн)

- "Автомобильные дороги Украины" (0,1 млрд грн).

Остальные шесть госпредприятий завершили 2020 год с доходами. Их общая прибыль составила 30,1 млрд грн, в том числе:

- "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) (20,4 млрд грн);

- "Укргидроэнерго" (4,1 млрд грн);

- "Администрация морских портов Украины" (2,7 млрд грн);

- "Укроборонпром" (2,5 млрд грн);

- Полиграфический комбинат "Украина" (0,2 млрд грн)

- "Укрпочта" (0,2 млрд грн).

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