Надо ли запрещать пальмовое масло в Украине: мнение эксперта

В мае Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о запрете использования пальмового масла в производстве пищевых продуктов. Фото: 5 канал

Запрет пальмового масла в Украине - непродуманный шаг. Это, наоборот, ухудшит ситуацию. Пальмовое масло используют во всем мире. Однозначно доказанной вреда нет. Поэтому Украине нужно бороться с фальсификацией, а не пальмовым маслом, рассказала Gazeta.ua эксперт научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз Нина Кильдий.

В мае Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о запрете использования пальмового масла в производстве пищевых продуктов. 233 депутата проголосовали "за", ни один - "против". В то же время два комитета ВРУ и научно-экспертное управление парламента дали отрицательное заключение по законопроекту.

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"Есть большой спектр продуктов питания, где пальмовое масло используется на законных основаниях. Мороженое с комбинированным составом сырья и вся кондитерская отрасль работает на пальмовом масле. Если ее запретят, эти продукты не перейдут на сливочное масло. Ведь оно дорогое. В пирожные и торты будут добавлять маргарин, кулинарные жиры. Это еще более дешевый сегмент", - говорит Нина Кильдий.

По ее словам, в Украине уже ненормальная ситуация с трансжирами (это жидкие растительные жиры, которые методом гидролиза переведены в пластическое состояние - Gazeta.ua). При проверке кондитерских изделий на их содержание при норме 8 процентов, обнаружили - более 30.

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