Опасные продукты: когда с полок супермаркетов исчезнет фальсификат

Предприятия с высокой степенью риска планово проверяются раз в 2 года. Фото: Agrodovidka.info

Чтобы решить проблему фальсификата в Украине, нужно поднять уровень жизни населения, считает Алексей Дорошенко, директор ассоциации поставщиков торговых сетей.

"В 2007-2008 годах поддельной продукции было значительно меньше. Производители предлагали достаточно хорошие по качеству товары. Люди имели возможность покупать их. Сегодня цена для украинцев стала важнее, чем качество. При этом они знают, что их обманывают. Понятно, что производители искусственно удешевляют продукт. Используют сомнительные по качеству ингредиенты. Такая ситуация будет сохраняться ближайшие несколько лет", - рассказал Gazeta.ua Алексей Дорошенко.

С 4 апреля в Украине заработали новые правила проверки качества продуктов. Если инспектор обнаружит факторы, угрожающие жизни и здоровью человека, может временно приостановить производство или оборот пищевых продуктов.

"Конечно Держпродспоживслужба должна полноценно контролировать качество продуктов производителей. Однако проверки, штрафы, уголовное или административная ответственность будут иметь результат, когда нарушителей будет 10-20 процентов, а не 50-60. Сейчас рынок живет своей жизнью. Даже если производители честно будут писать состав продукта на упаковке, украинцы все равно будут покупать его. Они не имеют возможности платить больше", - говорит эксперт.

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Предприятия с высокой степенью риска планово проверяются раз в 2 года. Заведения торговли могут планово проверяться только раз в 5 лет.

"Вместе с тем чаще проверяют магазины со свежими продуктами, чем те, что продают продукцию длительного хранения. В зависимости от правонарушений инспектор может наложить штраф до 70 тыс. грн", сообщили Gazeta.ua в пресс-службе Держспоживслужбы.

За нарушение установленных законодательством гигиенических требований к производству и обороту пищевых продуктов могут наложить штраф 37 230 грн на юридическое лицо. На физическое лицо-предпринимателя - 22 338 грн. Штраф 29 784 грн грозит юридическим лицам за реализацию пищевых продуктов, маркировка которых не соответствует законодательству. Чуть меньше - 18 615 грн - физическим-лицам предпринимателям.

Чаще всего в Украине подделывают мед, сметану, молоко, красную икру, оливковое масло, копченую рыбу и крабовые палочки.