Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего

Эксперт научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз Нина Кильдий: "На пачке со сливочным маслом по крайней мере должно быть написано сливочное масло, а не мелкими буквами - спред или маргарин. В составе колбасы на первом месте должно стоять мясо, а не соя". Фото: UBR.ua

В Украине с каждым годом увеличивается доля поддельного товара, рассказала Gazeta.ua эксперт научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз Нина Кильдий.

Какие продукты подделывают чаще всего?

В молочной отрасли чаще всего подделывают сливочное масло. При проверке обнаружили 60 процентов фальсификата. Производители заменяют молочный жир пальмовым или кокосовым маслом, маргарином. Часто фальсифицируют томатные пасты. Их недоваривают или добавляют красители, консерванты. Такие же проблемы с кетчупами. Подделывают даже черный молотый перец.

Какой продукт труднее всего подделать?

Труднее всего подделать однокомпонентные продукты. Питьевую воду, растительное масло или уксус производитель ничем заменить не сможет. Правда они не обязательно будут такими, как указано на этикетке. Вода может быть не артезианская, а разлитая под Киевом. Растительное масло - недостаточно очищенное, уксус - разбавленный водой. Нельзя какой-то химией заменить муку. Однако продукт низшего сорта можно продать под видом муки высшего сорта. Проще подрабатывать многокомпонентные или однородные пастообразные продукты. Например, вареную колбасу, соусы. Туда или что-то не докладывают, или добавляют красители, ароматизаторы.

Проще подрабатывать многокомпонентные или однородные пастообразные продукты. Например, вареную колбасу, соусы

Как распознать поддельный товар?

"На глаз" сориентироваться чрезвычайно сложно, особенно когда продукты упакованы. Однако первое, что должно насторожить - аномально низкая цена. Стоимость сливочного масла уже давно перевалила 30 гривен за 250-граммовую упаковку. А его предлагают по 15. Кроме того, настоящее сливочное масло должно быть твердым. Оно не может таять сразу, как только вытащили из морозильной камеры или холодильника. Также мягкое сливочное масло свидетельствует о неправильных условий хранения. На вкус поддельное масло не всегда можно распознать. Производители часто подбирают удачные заменители. В томатной пасте потребитель без лабораторной экспертизы не сможет распознать наличие красителей или консервантов. Они никоим образом не меняют вкус продукта.

В общем людям нужно быть внимательными в магазинах. На пачке со сливочным маслом по крайней мере должно быть написано "Сливочное масло", а не мелкими буквами - спред или маргарин. В составе колбасы на первом месте должно стоять мясо, а не соя.

Фальсификат опасен для здоровья?

Это зависит от того, как именно подделан продукт. Например, если в колбасе свинину заменили соей, крахмалом или курятиной - человек от этого не отравится. Пострадает кошелек и снизится пищевая ценность продукта. Такая же ситуация с мукой, когда подменить один сорт другим. Другое дело, если в том же масле использовать маргарин с высоким содержанием трансжиров (это жидкие растительные жиры, которые методом гидролиза переведены в пластическое состояние - Gazeta.ua). Они отрицательно влияют на сердечно-сосудистую систему. Их вред доказан. Наличие пищевых добавок, ароматизаторов, красителей, консервантов может вызвать аллергию или дисбактериоз.

Наличие пищевых добавок, ароматизаторов, красителей, консервантов может вызвать аллергию или дисбактериоз

Какие продукты питания вы не советовали бы покупать украинцам?

Мы не можем исключить сливочное масло из рациона, как бы много не говорили о подделках. Мы не можем не покупать томатную пасту. Конечно, есть группа продуктов, которые считают не полезными для здоровья. Например, чипсы, сухарики, сладкие газировки. Но они такие по своей природе, без фальсификации. На самом деле, вся проблема в государственном контроле. Люди не должны думать, что можно покупать или как в домашних условиях проверить качество продукта.

Почему вкус одних и тех же продуктов может отличаться за рубежом и у нас?

Производители в Украине и Европе пользуются различными стандартами качества. Продукт, который производится на территории какой-либо страны или завозится в нее, должен соответствовать внутренним требованиям. Кроме того, могут быть разные традиции. Например, в Украине любят сливочное масло жирностью 72,5-73 процента. В ЕС - кислосливочное масло с жирностью 82,5 процента. Они отличаются по вкусу. Но это не значит, что в Украине продукт дефективный или неправильный. Жирность не может быть надежной подсказкой. Если недобросовестный производитель захочет подделать - он это сделает. Как в Европе, так и в Украине самое главное, чтобы продукт был безопасным и качественным. Нельзя требовать от производителя изготавливать только белое мороженое. Он может делать его любого цвета и с любым наполнителем. Однако вся информация о составляющих должна быть указана на упаковке.

Люди не должны думать, что можно покупать или как в домашних условиях проверить качество продукта

Если в Украине много фальсификата, то наверное у нас мягкое законодательство в отношении производителей?

Чтобы фальсификат не попадал на полки украинских магазинов, следит Держпродспоживслужба. Это единственная служба, которая занимается контролем безопасности и вопросам защиты прав потребителей. Общественные организации только исследуют, информируют население. Штрафовать или требовать изменить маркировку не могут. Проблема в том, что для проверок нужно не малое финансирование. Чтобы обнаружить нарушения в маркировке, достаточно её прочитать. Чтобы выявить фальсификат, нужно провести не дешевые лабораторные исследования. Многое зависит от желания государства изменять и контролировать. Также влияет покупательная способность населения. Сейчас на первом месте не качество, а цена. Люди не могут позволить себе дорогие продукты, покупают самое дешевое. Поэтому часто видим пустые полки, где раньше был товар с акционными ценниками.

Что нужно менять для повышения качества пищевых продуктов?

Прежде всего - усилить контроль и ввести серьезные наказания для нарушителей. Без них недобросовестные производители будут продолжать подделывать товар. Дополнительно нужно вводить методы исследования и выявления фальсификата. Сегодня лаборатории не хотят осваивать новые методы, потому что нет спроса и заказов. На улучшение качества продуктов непосредственно могут влиять потребители. Например, покупать товары сомнительных торговых марок. Производители, которые владеют информацией о недобросовестных действиях своих конкурентов, могут обращаться в Антимонопольный комитет.

Во время проверки кондитерских изделий на содержание трансжиров при норме 8 процентов, обнаружили - более 30

В мае в первом чтении Верховная Рада поддержала закон о запрете пальмового масла. Насколько это актуальная проблема?

Запрет пальмового масла в Украине - непродуманный шаг. Это, наоборот, ухудшит ситуацию. Пальмовое масло используют во всем мире. Однозначно доказанного вреда нет. Поэтому Украине нужно бороться с фальсификацией, а не с пальмовым маслом. Есть большой спектр продуктов питания, где оно используется на законных основаниях. Мороженое с комбинированным составом сырья и вся кондитерская отрасль работает на пальмовом масле. Если его запретят, эти продукты не перейдут на сливочное масло. Ведь оно дорогое. В пирожные и торты будут добавлять маргарин, кулинарные жиры. Это еще более дешевый сегмент. Мы уже имеем не нормальную ситуацию. Во время проверки кондитерских изделий на содержание трансжиров при норме 8 процентов, обнаружили - более 30.

4 апреля 2018 года в Украине заработали новые правила проверки качества продуктов. Если инспектор обнаружит факторы, угрожающие жизни и здоровью человека, может временно приостановить производство или оборот пищевых продуктов. Чаще всего будут проверять магазины со свежими продуктами. В зависимости от вида нарушений, инспектор может наложить штраф до 70 тыс. грн.