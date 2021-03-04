Надежда на восстановление мировой экономики: население во время пандемии накопило $2,9 трлн

Домохозяйства экономили деньги, ведь коронавирус заставлял оставаться дома и воздерживаться от походов по магазинам. Фото: pixabay.com

Население крупнейших экономик мира дополнительно накопило $ 2,9 трлн во время карантина. По мнению экспертов, сбережения могут стать главным драйвером восстановления после рецессии.

По оценкам Bloomberg Economics, домохозяйства США, Китая, Великобритании, Японии и крупнейших государств еврозоны экономили деньги, ведь коронавирус заставлял оставаться дома и воздерживаться от походов по магазинам. К примеру, американцы накопили $ 1,5 трлн - вдвое больше среднегодового роста ВВП и эквивалент годовому объему производства Южной Кореи.

Китайские потребители на депозитах заработали $430 млрд, японские - $300 млрд, британские - $160 млрд. Депозиты в крупнейших экономиках еврозоны подорожали на $465 млрд.

По мнению экспертов, потребители потратят накопления на шопинг, рестораны, развлечения, туризм и спорт. Также люди могут решить использовать сбережения для погашения долга или вообще воздержаться от расходов - из-за постоянных рисков для здоровья и беспокойство из-за вялого восстановления рынка труда.

Например, в США исчерпания всех сэкономленных за прошлый год денег поможет достичь роста экономики до 9%, а не до 4,6%, как прогнозировалось раньше. Наоборот, если сбережения не расходуются, экономика, скорее всего, вырастет лишь на 2,2%.

"В среднесрочной перспективе, независимо от того, сбережения пойдут на потребление, или в уплату долга, или даже останутся в банке, это позитив для роста", - резюмирует Елена Шулятьева, старший экономист США с Bloomberg Economics.

По данным Fitch Ratings, ВВП Украины вырастет в 2021 году на 4,1%, что позволит экономике восстановиться после падения на 4,2% в прошлом году. Аналитики предполагают, что рост произойдет за счет частного потребления, роста производства сельскохозяйственной продукции и частичного восстановления инвестиций.