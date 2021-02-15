Нацкомитет спорта инвалидов Украины оформил базу в Крыму на фирму из РФ - юрист

Адвокат Александр Вознюк утверждает, что предприятие "Национальный центр параолимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов Национального комитета спорта инвалидов Украины", которое было построено в Крыму до его аннексии Россией за средства украинских налогоплательщиков, продолжает свою деятельность и перерегистрировано в РФ, как частная структура.

Об этом он рассказал порталу delo.ua.

Вознюк напомнил, что предприятие "Национальный центр параолимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов Национального комитета спорта инвалидов Украины" было зарегистрировано еще в 2002 году, как предприятие объединения граждан. Вместе с тем земельный участок для создания этого центра предоставлялся решением правительства. Его строительство финансировалось за средства государственного и местного бюджетов.

После аннексии Крыма Россией, на территории страны-агрессора было зарегистрировано ООО "Национальный центр параолимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов" по тому же адресу, где было зарегистрировано и предприятие "Национальный центр параолимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов Национального комитета спорта инвалидов Украины": город Евпатория, поселок городского типа Заозерное, улица Аллея Дружбы, дом 1. Единственным учредителем зарегистрированного в России ООО является Национальный комитет спорта инвалидов Украины.

Но теперь этот центр работает под брендом "Центр спорта "Эволюция", как частное заведение.

"Господин Сушкевич заявил, что забрали олимпийскую базу, где тренировались люди с инвалидностью в Крыму. И якобы он встречался с президентом страны-агрессора РФ с целью сохранения такой базы Украиной, чтобы люди, наши олимпийцы, там занимались спортом в дальнейшем. А по факту это был фарс. Состоялась юридическая афера: переписали имущество, которое было построено за счет налогоплательщиков Украины, на российскую компанию. Таким образом, обокрали каждого украинца", — отмечает Вознюк.

По его мнению, это можно расценивать как государственную измену со стороны председателя Национального комитета спорта инвалидов Украины Владимира Сушкевича, и квалифицировать, как завладение средствами налогоплательщиков путем мошенничества. По его словам, украинцы фактически профинансировали строительство частной гостиницы в Крыму.

"Крымской базой должна заняться генпрокуратура. СБУ должна дать надлежащую правовую оценку", — отмечает адвокат.

Вознюк отмечает, что этот случай вновь поднимает вопрос, почему государство в лице Министерства молодежи и спорта продолжает из года в год финансировать общественную организацию "Национальный комитет спорта инвалидов Украины", которая, по мнению юриста, является по факту частной структурой.

"Получается так, что 3,5 млрд получает ОО под названием "Национальный комитет спорта". Надо ломать эти схемы, делать проверки?" — подчеркнул он.