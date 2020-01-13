"Национальный Корпус" анонсировал новые митинги против распродажи украинской земли - теперь по всей Украине

14 января под стенами Верховной Рады начнется совместная акция аграриев и представителей партии "Национальный Корпус" против снятия моратория на продажу сельскохозяйственной земли. Митинг стартует в 8:00, и, по словам патриотов, будет сопровождаться перекрытием дорог по всей Украине.

Об этом сообщается на Youtube-канале политической силы "Национальный Корпус".

"Завтра, 14 января, в 8:00 Национальный Корпус вместе с аграриями и фермерами начнут пикет Верховной Рады, протестуя против принятия закона о распродаже украинской земли. Также состоится перекрытие дорог в крупных городах - приносим извинения за временные неудобства, но иначе власть слышать не хочет", - сообщили представители партии.

В Нацкорпусе также в очередной раз обратились к действующей власти с требованием провести всеукраинский референдум по поводу снятия моратория на продажу сельскохозяйственной земли.

"Мы категорически против того, чтобы под видом "земельной реформы" действующая власть за бесценок продавала украинскую землю в условиях войны, без урегулированного рынка и проведения аудита. Также мы призываем власти выполнить обещания и провести всеукраинский референдум по вопросу земли", - заявили представители политической силы.

Заметим, что указанная акция протеста запланирована как бессрочная: это означает, что митинги будут продолжаться до тех пор, пока власти не согласятся пересмотреть решение об открытии рынка земли.