Начата работа над первым этапом проекта скоростной евроколеи Киев-Варшава

Проект планируется реализовать в течение 2 лет.

Инициированное Львовщиной в начале февраля обновление железнодорожного сообщения между Варшавой и Львовом переходит в практическую плоскость. Львовская ОГА, "Укрзалізниця", а также представители Рава-Русской и Добросинско-Магеровской общин подписали меморандум о возобновлении европути между Рава-Русской и госграницей.

Об этом ЦТС сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Общий проект предполагает строительство европути между Варшавой и Киевом через Львов. Первым его этапом должна стать прокладка нового 8-километрового отрезка узкоколейки между Рава-Русской и Госграницей.

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Проект планируется реализовать в течение 2 лет вместе с обществом, государством и международными партнерами.

"Инициатива принадлежит Львовщине. Начать уже планируем – с изготовления ПСД за средства общин и области. Это будет стоить 4 млн грн", – добавил Козицкий.

Общая стоимость самих работ будет около 100 млн. гривен.

Как сообщало Министерство инфраструктуры, Украина и Польша работают над скоростным железнодорожным сообщением между Киевом и Варшавой. Время в пути будет занимать близько 4 ч. Совместно с Польшей его собираются презентовать на уровне Европейского Союза.