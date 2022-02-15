Начата работа над первым этапом проекта скоростной евроколеи Киев-Варшава

 
Ексклюзивы
1/5
"Плеваться хочется!" - украинцы отреагировали на информацию о наступлении России 16 февраля
"Плеваться хочется!" - украинцы отреагировали на информацию о наступлении России 16 февраля
Просмотров: 567
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Просмотров: 189
В войне с Россией формируется украинская идентичность – что пишет об Украине мировая пресса
В войне с Россией формируется украинская идентичность – что пишет об Украине мировая пресса
Просмотров: 513
Паника не поможет. Как сохранять спокойствие и преодолевать тревогу
Паника не поможет. Как сохранять спокойствие и преодолевать тревогу
Просмотров: 603
Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса
Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса
Просмотров: 1197
"Водитель - не раб": таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
"Водитель - не раб": таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
3 Просмотров: 6660
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
Просмотров: 11664
Студенты массово протестуют под ОП: требуют отставки Шкарлета - фото, видео
Студенты массово протестуют под ОП: требуют отставки Шкарлета - фото, видео
Просмотров: 1359
"Если Британия правильно разыграет карты, то сможет снова показать себя как союзник США №1" – западная пресса об интересах стран в российско-украинской войне
"Если Британия правильно разыграет карты, то сможет снова показать себя как союзник США №1" – западная пресса об интересах стран в российско-украинской войне
Просмотров: 2169
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
5 Просмотров: 5031
Фото
Все фото
3
6
10
3
18
В Харькове остановилась строительная сфера
В Харькове остановилась строительная сфера
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Елки и гирлянды: какие города больше всех потратили на Новый год
Елки и гирлянды: какие города больше всех потратили на Новый год
Семейная фирма Юзика из &quot;Квартала&quot; зарабатывает миллиарды на &quot;Большом строительстве&quot;
Семейная фирма Юзика из "Квартала" зарабатывает миллиарды на "Большом строительстве"
&quot;Дайте работать просто&quot;: предприниматели под Радой жгли файеры
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
Видео
Все видео
Ахметов шантажирует Украину в энергетике – журналистское расследование
Ахметов шантажирует Украину в энергетике – журналистское расследование
Арахамия пообещал, что гривна не "посыплется"
Арахамия пообещал, что гривна не "посыплется"
Как аграриям не потерять урожай из-за энергетического кризиса
Как аграриям не потерять урожай из-за энергетического кризиса
Будем жить в мире старых людей
Будем жить в мире старых людей
"Большая стройка Зеленского - это большое воровство" - редактор "Наші гроші"
"Большая стройка Зеленского - это большое воровство" - редактор "Наші гроші"
Интервью
1/5
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 2403
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
3 Просмотров: 3591
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1845
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 3222
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1350
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
14 февраля 2022
Просмотров: 693
Усе складно
– На прохідній залиш мені бульйон і якісь котлети, будь ласка. Щось таке, щоб уночі можна було малу задурити, – просить подруга ...
вторник, 15 февраля 2022 16:49

Начата работа над первым этапом проекта скоростной евроколеи Киев-Варшава

  Комментировать
Начата работа над первым этапом проекта скоростной евроколеи Киев-Варшава
Проект планируется реализовать в течение 2 лет.

Инициированное Львовщиной в начале февраля обновление железнодорожного сообщения между Варшавой и Львовом переходит в практическую плоскость. Львовская ОГА, "Укрзалізниця", а также представители Рава-Русской и Добросинско-Магеровской общин подписали меморандум о возобновлении европути между Рава-Русской и госграницей.

Об этом ЦТС сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Общий проект предполагает строительство европути между Варшавой и Киевом через Львов. Первым его этапом должна стать прокладка нового 8-километрового отрезка узкоколейки между Рава-Русской и Госграницей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрзализныця запускает комфортабельный поезд: маршрут и график движения

Проект планируется реализовать в течение 2 лет вместе с обществом, государством и международными партнерами.

"Инициатива принадлежит Львовщине. Начать уже планируем – с изготовления ПСД за средства общин и области. Это будет стоить 4 млн грн", – добавил Козицкий.

Общая стоимость самих работ будет около 100 млн. гривен.

Как сообщало Министерство инфраструктуры, Украина и Польша работают над скоростным железнодорожным сообщением между Киевом и Варшавой. Время в пути будет занимать близько 4 ч.

Совместно с Польшей его собираются презентовать на уровне Европейского Союза.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Начата работа над первым этапом проекта скоростной евроколеи Киев-Варшава». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
февраля

Беглец из Москвы издал первую украинскую книгу

Самое читаемое
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
7
 1 Просмотров: 51441
Вражеские войска на границе: назвали вероятную дату встречи Украины и России
Вражеские войска на границе: назвали вероятную дату встречи Украины и России
 Просмотров: 14050
Никакой паники: СБУ срочно обратилась к украинцам
Никакой паники: СБУ срочно обратилась к украинцам Просмотров: 11925
&quot;Не впускайте их назад&quot; - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
12
 Просмотров: 11664
Железняк, Кива, Королевская - СМИ назвали нардепов, удравших из Украины
Железняк, Кива, Королевская - СМИ назвали нардепов, удравших из Украины 1 Просмотров: 10188
Экономика
Приватбанк и Ощадбанк атаковали хакеры
Приватбанк и Ощадбанк атаковали хакеры Просмотров: 45
Новини про відведення військ від кордонів України обвалили ціни на газ в Европе
Новини про відведення військ від кордонів України обвалили ціни на газ в Европе Просмотров: 342
Коломойский высказался за частичную национализацию авиакомпании МАУ
Коломойский высказался за частичную национализацию авиакомпании МАУ Просмотров: 297
Предприятия группы Ferrexpo успешно прошли международный аудит
Предприятия группы Ferrexpo успешно прошли международный аудит Просмотров: 126
Суд наложил арест на здания "Большевика", а ГБР назвало сумму ущерба
Суд наложил арест на здания "Большевика", а ГБР назвало сумму ущерба Просмотров: 270
Больше всего комментируют
18
Украина может отказаться от НАТО - Пристайко
8
Экс-президент Польши хочет немедленно ехать в Киев защищать Украину
5
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
4
Alina Pash резко отреагировала на вопрос о поездке в Крым: "Это бесит"
4
"Иначе выводы будут серьезные" - Зеленский дал Ахметову и Пинчуку сутки на возвращение
Голосов: 123
Голосование Какие ненужные покупки вы совершили в 2021 году?
  • одежду
  • обувь
  • автомобиль
  • детские игрушки
  • косметику
  • домашнего питомца
  • бытовую технику
  • путевку
  • абонемент в спортзал
  • недвижимость
  • гаджет
  • книгу
  • свой вариант в комментариях
Просмотреть