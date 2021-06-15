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вторник, 15 июня 2021 13:15

Начали действовать льготы для евроблях: как рассчитать стоимость растаможки

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Начали действовать льготы для евроблях: как рассчитать стоимость растаможки
Считать стоимость растаможки авто надо по новому закону. Фото: pixabay.com

С 15 июня в Украине действуют новые правила льготной растаможки автомобилей с иностранной регистрацией.

Их распространили на машины старше пяти лет, которые ввезли в Украину до конца 2020 года. На оформление дают 180 дней. Один владелец имеет право на растаможку только одного автомобиля по льготным правилам. Дополнительное время дали участникам АТО, которые во время действия закона будут находиться в зоне боевых действий и смогут документально это подтвердить. Для них период льготной растаможки продлится 270 дней.

Новые льготы касаются только легковых авто и грузовиков массой до 3,5 т. Первые должны соответствовать экологическому стандарту "Евро-2", вторые - "Евро-5". Владельцы автобусов, микроавтобусов, мотоциклов и грузовиков весом более 3,5 т рассчитывать на льготы не могут. В случае, если авто происходит с территории государства-оккупанта или временно оккупированной территории Украины, льготы не предусмотрены.

Стоимость льготной растаможки будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа его двигателя. Цена, за которую купили машину, во внимание браться не будет. Чтобы узнать конечную стоимость растаможки конкретной машины, придется по специальной формуле рассчитать акцизный налог, прибавить к этой сумме НДС и обязательный взнос 8,5 тыс. грн.

Формула расчета акцизного налога выглядит так: базовая ставка + Vе + Fе. Базовая ставка зависит от возраста машины. Если менее девяти лет, то платить ее совсем не нужно. Далее ставки меняются так:

машине до 9 лет - €0;

машине 10 лет - €25;

машине 11 лет - €50;

машине 12 лет - €75;

машине 13 лет - €100;

машине 14 лет - €25;

машине 15 лет - €150.

Vе - коэффициент двигателя, что зависит от его объема. Чтобы его вычислить, нужно объем умножить на указанную ниже ставку:

ставка для двигателя до 2000 куб. см - €0,25;

ставка для двигателя до 3000 куб. см - €0,2;

ставка для двигателя до 4000 куб. см - €0,25;

ставка для двигателя до 5000 куб. см - €0,35;

ставка для двигателя от 5001 куб. см - €0,5.

Fе - доплата за дизель, что составляет €100.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Растаможить автомобиль можно будет через "Дию"

Власти несколько раз упрощали порядок растаможки авто на еврономерах и откладывала штрафы, однако каждый раз их владельцы устраивали новые протесты с требованием пойти на еще большие послабления. По данным Таможенной службы, в Украине 500 тыс. авто на еврономерах. Две трети из них можно растаможить, вложившись в €1 тыс. остальные должны обойтись до €3 тыс.

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