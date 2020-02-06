Нацгвардия закупила МАЗы с российскими двигателями

Национальная гвардия Украины в прошлом году закупила партию грузовых автомобилей МАЗ с двигателями российского производства - Ярославского моторного завода (ЯМЗ).
Автомобили с санкционными двигателями ЯМЗ поставил украинским силовикам поставщик автотехники "Спец-Ком-Сервис", сообщает AutoKrAZ в Facebook.
Вероятно, на территорию Украины эти автомобили завезли для гражданского использования. Они имели белый цвет. А в зеленый матовый защитный перекрасили только их видимую часть. То есть целенаправленно закупили автомобили, предназначенные для использования в гражданских, а не военных условиях.
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Заводчане ждали нового заказа, потому что это дополнительные загрузки работой, средства, а в итоге и увеличение отчислений в бюджеты всех уровней. Предпочтение же было отдано МАЗу.
Государство в лице Национальной гвардии за средства налогоплательщиков спонсирует тех, кто шестой год не прекращает вооруженной агрессии против нашей страны.
Украинские предприятия "Конструкторское производственное предприятие "Украинская бронетехника" и ЧАО "АвтоКрАЗ" совместно разрабатывают бронированный автомобиль "Камрат". Боевая машина будет на шасси отечественного КрАЗ-5233 с колесной формулой 4х4. Предназначен для перевозки личного состава в количестве до 10 человек (2+8) по бездорожью.
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