Нацгвардия закупила МАЗы с российскими двигателями

Национальная гвардия Украины в прошлом году закупила партию грузовых автомобилей МАЗ с двигателями российского производства - Ярославского моторного завода (ЯМЗ).

Автомобили с санкционными двигателями ЯМЗ поставил украинским силовикам поставщик автотехники "Спец-Ком-Сервис", сообщает AutoKrAZ в Facebook.

23 июля прошлого года по Государственному оборонному заказу Национальной гвардией Украины в результате тендера был подписан Государственный контракт с ООО "Спец-Ком-Сервис" на поставку продукции. Закупили партию из 16 бортовых автомобилей повышенной проходимости для перевозки личного состава СКС-МZ5316-01БП на шасси МАЗ-5316F5.

Вероятно, на территорию Украины эти автомобили завезли для гражданского использования. Они имели белый цвет. А в зеленый матовый защитный перекрасили только их видимую часть. То есть целенаправленно закупили автомобили, предназначенные для использования в гражданских, а не военных условиях.

В тендере участвовал и ЧАО "АвтоКрАЗ", который уже несколько лет не использует комплектующих российского производства. Отечественное предприятие предлагало свою серийную продукцию - автомобиль для перевозки личного состава, изготовленный на базе КрАЗ-5233ВЕ, что полностью соответствует прописанному в тендере техническому заданию.

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Заводчане ждали нового заказа, потому что это дополнительные загрузки работой, средства, а в итоге и увеличение отчислений в бюджеты всех уровней. Предпочтение же было отдано МАЗу.

Государство в лице Национальной гвардии за средства налогоплательщиков спонсирует тех, кто шестой год не прекращает вооруженной агрессии против нашей страны.

Украинские предприятия "Конструкторское производственное предприятие "Украинская бронетехника" и ЧАО "АвтоКрАЗ" совместно разрабатывают бронированный автомобиль "Камрат". Боевая машина будет на шасси отечественного КрАЗ-5233 с колесной формулой 4х4. Предназначен для перевозки личного состава в количестве до 10 человек (2+8) по бездорожью.