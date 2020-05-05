Нацбанк выпустил новую 5-гривневую монету

С 5 мая НБУ вводит в обращение новую монету номиналом 5 грн, посвященную увековечению памяти и победе во Второй мировой войне, которая длилась 6 лет, сообщает пресс-служба регулятора.

В Нацбанке отметили, что значительный вклад в победу над нацизмом внесла Украина и понесла огромные человеческие и материальные потери. За годы войны погибли примерно 9-10 млн украинцев.

Монета с рифленым гуртом диаметром 35 мм отчеканили из нейзильбера. Категория качества - специальный анциркулейтед. Тираж выпуска - 40 тыс. шт.

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Вверху аверса монеты на зеркальном фоне под малым гербом Украины размещена надпись: "75 лет Победы над нацизмом во Второй мировой войне". Слева на матовом фоне: 2020 / Украина / 5 гривен.

Внизу на зеркальном фоне изображен голубь, держащий оливковую веточку - символ свободы, мира и победы. Справа внизу размещен логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

На реверсе монеты изображена стилизованная композиция: вертикальный колючая проволока, который условно делит плоскость на военную и мирную. Слева потрескавшиеся, рваные края символизируют напряжение, тревогу, боль, а на ее фоне - надпись "1939".

В июне в обращении появятся более 5 млн монет номиналом 10 грн. В то же время граждане и дальше смогут пользоваться бумажными банкнотами аналогичного номинала. Специально обменивать их не нужно. Они исчезнут из обращения вследствие износа.