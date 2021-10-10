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воскресенье, 10 октября 2021 13:53

Нацбанк выпускает новую медаль к 25-летию Конституционного Суда

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12 октября Национальный банк Украины вводит в обращение новую памятную медаль в честь 25-летия Конституционного Суда Украины.

Медаль диаметром 35 мм изготовлена ​​из нейзильбера, ее тираж составляет 10 тыс. штук. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

  Медаль выйдет тиражом 10 тысяч экземпляров. Фото: НБУ
Медаль выйдет тиражом 10 тысяч экземпляров. Фото: НБУ

Памятная медаль посвятили органу конституционной юрисдикции, призванном обеспечивать конституционное законность и верховенство Конституции Украины, соответствие законов, других нормативных актов органов законодательной и исполнительной власти Конституции Украины, охрану конституционных прав и свобод личности.

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На аверсе медали разместили вверху - малый Государственный Герб Украины, под которым надпись Украина; в центре - фрагмент здания суда; логотип Банкнотно-монетного двора НБУ (слева на фоне здания).

На реверсе медали разместили логотип КСУ, под которым надписи: Конституционный суд Украины, 25 лет.

17 мая в обращение ввели золотую памятную монету номиналом в 1 грн. Монета воспроизводит дизайн оборотной монеты "Владимир Великий" номиналом 1 гривна образца 2004 года, посвященной выдающемуся государственному и политическому деятелю, создателю средневековой европейской государства Руси-Украины - князю Киевскому Владимиру Великому.

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Дата
10
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