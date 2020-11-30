Нацбанк выпускает 2 новые памятные монеты

В начале зимы Национальный банк Украины выпустит 2 памятные монеты, посвященные истории украинского государства.

1-я из выгравированных монет выпущена в память Самийла Величко. 2-я – памятная монета "Город Славянск". Их введут в обращение 1 декабря, сообщает пресс-служба НБУ.

Автор: НБУ

Памятная монета "Самийло Величко" посвящена казацкому летописцу, автору фундаментального исторического трактата, освещающего события украинской истории середины XVII - начала XVIII в. Монета будет изготовлена из серебра, тираж – 3 тыс. шт. Она выйдет в рамках серии "Герои казацкой эпохи".

Автор: НБУ

2-я монета пополнит серию "Древние города Украины". Посвящена городу, расположенному на реке Казенный Торец, у Торских соляных озер. Современный город Славянск является одним из символов борьбы за возвращение оккупированных территорий, утраченных вследствие российской агрессии. Изготовлена из нейзильбера, она будет распространена тиражом 35 тыс. шт.

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