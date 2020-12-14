Нацбанк вводит в обращение новую монету

Нацбанк вводит в обращение памятную монету, посвященную совместной традиции украинский и белорусов. Фото: НБУ

Национальный банк Украины вводит в обращение с 15 декабря 2020 памятную монету "Украина - Беларусь. Духовное наследие - Ирмологион".

Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.

"Посвящена наследию древней духовной песенной традиции, которая царила с конца XVI в. на всей этнической территории Украинской и белорусов, - нотованим сборникам различных жанров литургического пения - Ирмологион. В Ирмологион - первой нотований книге, было собрано ирмосы как мелодические и ритмические модели для тропарей канонов, отсюда его массовое распространение - как в церковной практике, так и в учебной", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что монета имеет номинал 20 грн и изготовлена ​​из серебра. Всего тираж монеты составил 2500 штук.

На аверсе монеты вверху размещен надпись "Украина" под которым стилизовано изображена позолоченную страницу Супрасльского Ирмологион - древнейшего нотолинийного рукописи, источники литургического наследия и музыки Киевской Церкви, хранится в Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского.

На реверсе монеты в центре изображен фрагмент иконы "Воздвижения Честного Креста с семьей Яна Собеского", хранящейся в Национальном музее во Львове имени Андрея Шептицкого.

В начале зимы Национальный банк Украины выпустит 2 памятные монеты, посвященные истории украинского государства. 1-я с выгравированных монет выпущена в память Самуила Величко. 2-я - памятная монета "Город Славянск".