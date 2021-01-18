Нацбанк вводит в оборот новую памятную монету

В обращение вводят памятную монету "К 150-летию со дня рождения Леси Украинки". Фото: ukrlit.org

С 21 января 2021 года в обращение введут памятную монету, посвященную украинской поэтессе, драматургу, переводчице, литературному критику и общественному деятелю - Лесе Украинке.

Монета номиналом 20 грн будет выполнена из серебра. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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"Леся Украинка - одна из самых выдающихся украинских художников слова. Многогранный талант писательницы оказался в самых разнообразных жанрах - лирике, эпосе, драме, прозе, публицистике. Ее творчество полно глубоких патриотических чувств к Украине", - отметили в НБУ.

Монета выйдет Тараж в количестве 2500 штук.

С 12 января 2021 в обращение вводится памятная монета НБУ, посвящена Агатангелу Крымскому. Монета номиналом 2 грн будет высечен из нейзильбера, тиражом - 35 тыс. шт.