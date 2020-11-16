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понедельник, 16 ноября 2020 12:41

Нацбанк упростил процедуру получения соцвыплат через почтовых операторов

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Нацбанк упростил процедуру получения соцвыплат через почтовых операторов
Нововведения распространяются на выплаты на сумму от 5 тыс. до 30 тыс. грн. Фото: pexels.com

Нацбанк упростил процедуру идентификации и верификации получателей пенсий, пособий, субсидий и других выплат населению.

Это решение позволит почтовым операторам бесперебойно обеспечивать выплаты пенсий и денежной помощи при отсутствии автоматизации в отделениях, сообщает пресс-служба Национального банка.

Уверяют, что никаких неудобств получатели денежной помощи не почувствуют. Нововведения распространяются на выплаты суммой от 5 тыс. до 30 тыс. грн.

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Для идентификации и верификации нужно лишь сверить идентификационные данные клиента с указанными в выплатных документах или бланках почтовых переводов и проставить собственноручные подписи.

"Новая Почта" ввела верификацию клиентов по ID-карте через POS-терминалы Ощадбанка.

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