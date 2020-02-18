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вторник, 18 февраля 2020 11:52

Нацбанк пообещал рекордные ставки по ипотечным кредитам

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Нацбанк пообещал рекордные ставки по ипотечным кредитам
Гривневые вклады населения становятся менее прибыльными. Также медленно дешевеют кредиты. Фото: Цензор.НЕТ

В этом году гривневые кредиты, в том числе ипотечные, подешевеют до исторического минимума, говорят в Национальном банке.

Так кредиты для бизнеса в четвертом квартале 2019-го стали доступны на 2,4 п. п. Деньги предпринимателям давали под 15,7% годовых. К середине февраля 2020 года ставка упала до 15%, сообщила пресс-служба регулятора.

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Исторического минимума достигли проценты по валютным кредитам для корпоративных заемщиков. Правда, ставки по потребительским кредитам снижаются медленно. Их стоимость сократилась на 0,5 п. п. - до 33,6% годовых. Это связано с большим спросом на такие кредиты.

Параллельно менее прибыльными становятся депозиты. В октябре-декабре 2019-го ставки по 12-месячным гривневым депозитам упали на 0,7 п. п. - до 15,1% годовых. Стоимость долларовых вкладов снизилась на 0,6 п. п. - до 2,6% годовых.

В конце января НБУ снизил учетную ставку до 11% годовых. До этого в декабре 2019-го показатель изменил с 15,5% до 13,5%. До конца года регулятор запланировал достичь учетной ставки на уровне 7%.

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