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среда, 10 октября 2018 17:39

Нацбанк показал новые деньги

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Нацбанк ввел в обращение 2 памятные монеты номиналом 20 и 5 грн. Монеты посвящены Национальной академии наук Украины.

Монета номиналом 20 грн изготовлена ​​из серебра 925 пробы. Масса монеты - 62,2 г, тираж - 2,5 тыс. шт., сообщили в Нацбанке.

Автор: НБУ
  Монета номиналом 20 грн изготовлена из серебра 925 пробы.
Монета номиналом 20 грн изготовлена из серебра 925 пробы.

На аверсе монеты размещен Малый герб Украины. В центре на матовом фоне надписи, касающиеся закона о создании Национальной академии наук. Внизу монеты находится оттиск печати Украинского государства. На реверсе монеты в центре изображено желтое здание Президиума Национальной академии наук, по кругу размещены портреты президентов академии с подписями.

Автор: НБУ
  Монета номиналом 5 грн изготовлена из нейзильбера. Ее выпустили тиражом 40 тыс. шт.
Монета номиналом 5 грн изготовлена из нейзильбера. Ее выпустили тиражом 40 тыс. шт.

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Монета номиналом 5 грн изготовлена ​​из нейзильбера. Ее выпустили тиражом 40 тыс. шт. На аверсе монеты размещен Малый герб Украины. Внизу монеты - логотип Банкнотно-монетного двора НБУ. На реверсе монеты находится портрет Владимира Вернадского на фоне здания Президиума Национальной академии наук Украины.

25 сентября Нацбанк ввел в обращение банкноту номиналом 20 грн образца 2018-го. Купюра имеет обновленный дизайн и усовершенствованную систему защиты. Новая банкнота является законным платежным средством. То есть обязательна к приему всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины. Будет находиться в обращении вместе с банкнотами 20 грн образца 2003-го.

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