Нацбанк обновит 20-гривневую банкноту

В Украине появится банкнота 20 грн нового образца. Завтра, 17 июля, состоится презентация купюры Нацбанком.

Фото новой купюпы пока хранится в тайне. В НБУ отказались сообщать, останется ли на банкноте портрет писателя и ученого Ивана Франко. Известно, что банкнота будет иметь обновленный дизайн и усовершенствованную систему защиты, пишет ubr.ua.

В Нацбанке отметили, что 20 грн нового образца запустят в обращение с осени 2018 года.

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Правда, к 160-летию Ивана Франко Нацбанк уже выпустил памятные 20 гривен. Их напечатали 1 млн штук и продавали людям в теруправлениях НБУ по 27 грн. Банкнота в сувенирных конвертах стоила 31 грн.

Автор: ubr.ua Памятные 20 гривен к 160-летию Ивана Франко ввели в обращение 1 сентября 2016 года.

Нацбанк уже обновил некоторые банкноты. В частности, в новом дизайне были перевыпущены банкноты номиналом 100 и 500 грн. Их запустили в денежное обращение в марте 2015-го и в апреле 2016 года соответственно.

27 апреля 2018-го Нацбанк ввел в обращение новые металлические гривны номиналом 1 и 2 грн. Они постепенно заменят бумажные соответствующего номинала. В течение 2019-2020 годов Национальный банк введет в обращение монеты номиналом 5 и 10 грн. Точная дата пока неизвестна.