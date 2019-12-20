Нацбанк объяснил, почему укрепляется гривна

Если курс будет опускаться только в сторону удешевления гривны, это будет не плавающий, а девальвирующий курс. Фото: ТСН

В Украине курс гривны плавно укрепляется в зависимости от условий на рынке. В то же время утверждение, что после длительного укрепления будет обвал - миф.

"В условиях плавающего курса никто толком не скажет, где предел укрепления курса. Курс определяют спрос и предложение валюты на рынке. В то же время поведение игроков предусмотреть невозможно", - объясняет руководитель проектов и программ департамента открытых рынков НБУ Эмал Бахтари, пишет hromadske.ua.

Если курс будет опускаться только в сторону удешевления гривны, это будет не плавающий, а девальвирующий курс.

"То есть страна будет давать сигнал, что гривна может только обесцениваться. Украинцы будут экономить в валюте и не будут доверять гривне. А инвесторам сложно будет принимать решения об инвестициях", - объясняет Бахтари.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снижение инфляции в Украине может повлиять на отдельные отрасли

По его словам, когда курс гривны девальвирует, выигрывают экспортеры. Ведь получают больше гривен за один доллар. Обычные люди теряют, ведь им становится дороже покупать импортные товары, ездить за границу, платить за газ и бензин.

"Когда гривна укрепляется, экспортеры теряют, но выигрывают остальные в стране, которые потребляют импортные товары. Плавающий курс уравновешивает интересы этих двух сторон", - объясняет Бахтари.

С начала 2019 года курс украинской гривны к доллару повысился на 19%. Она заняла самое высокое место в рейтинге укрепления валют, сообщает Bloomberg.