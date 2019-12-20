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пятница, 20 декабря 2019 14:06

Гривна побила рекорд среди всех мировых валют

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Гривна побила рекорд среди всех мировых валют
За год гривна существенно укрепилась. Фото: "Экономическая правда"

С начала 2019 года курс украинской гривны к доллару повысился на 19%.

Она заняла самое высокое место в рейтинге укрепления валют, сообщает Bloomberg.

Укрепление гривны способствует сдерживанию трудовой миграции из Украины. Стимулы для выезда на заработки падают из-за роста платежеспособности внутри страны.

В 2016 году зарплаты в Польше были в 4 раза выше, чем в Украине. В 2019 году разница между зарплатами уменьшилась до 2,5 раза.

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Курс гривны укрепляется из-за избытка валюты на рынке. Его вызвали инвестиции иностранцев в государственные облигации и большие доходы от экспорта агропродукции за границу.

Инфляция сократилась до 5,1% в год в ноябре. Это соответствует цели Национального банка, установленной еще в 2015 году.

Укрепление курса гривни является положительным для экономики в целом, хотя в краткосрочной перспективе может иметь определенное негативное влияние на отдельные отрасли. Об этом рассказали в пресс-службе Кабмина Украины после встречи с представителями Нацбанка.

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