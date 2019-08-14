Нацбанк объяснил, почему не мешает доллару падать

Курс гривны определяется спросом-предложением на валютном рынке. Фото: Depositphotos

Нацбанк не будет сдерживать укрепление гривни. Ведь это может снизить доверие инвесторов к национальной валюте.

"Некоторые считают, что стремительное укрепление гривни вредит экономике, а действия Нацбанка, который не препятствовал этому, называют непонятными. Но соблюдение плавающего обменного курса - один из принципов монетарной политики НБУ", - сообщил заместитель директора Департамента монетарной политики и экономического анализа Владимир Лепушинський, сообщили в НБУ.

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По его словам, курс гривны определяется спросом-предложением на валютном рынке.

"Искусственное сдерживание курса через полный выкуп валюты Нацбанком противоречит намерению снизить инфляцию до цели в 5%. Если представить, что Нацбанк не будет позволять обменному курсу усиливаться, то в перспективе он будет двигаться только в сторону девальвации, или просто оставаться неизменным. Тогда на приток долгосрочных инвестиций рассчитывать не стоит", - добавил Лепушинський.

Рекордно дешево доллар стоил 1 августа - 25,02 грн/долл. Такой курс был в январе 2016-го. На 14 августа официальный курс составляет 25,14 грн/долл. Обменники покупают валюту по 25,25 грн/долл. Продают - по 25,33 грн/долл.