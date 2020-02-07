Нацбанк объяснил, на что повлияло прошлогоднее укрепление гривны

В течение прошлого года курс нацвалюты укрепился. Фото: Еспресо.TV

В прошлом году гривна существенно укрепилась к доллару и евро. От этого потеряли экспортеры и бюджет страны. Однако эти последствия краткосрочные.

В то же время преимущества от укрепления национальной валюты - долгосрочные. Потребительская инфляция замедлилась, сократились расходы на обслуживание внешнего долга, снизился государственный долг, зарплаты выросли в долларовом эквиваленте, сообщили в Национальном банке.

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В 2020-м Нацбанк прогнозирует инфляцию на уровне около 5%. Экономический рост в этом году ожидается на уровне 3,5%. Последующие годы - 4%.

"Ожидаем, что эффекты от укрепления курса гривни в 2019 году будут отображаться в начале 2020-го. Вместе с низкими ценами на энергоносители это будет удерживать инфляцию ниже целевого диапазона в течение большей части года. Экономика вырастет вследствие смягчения монетарной политики, структурным реформам и улучшения инвестиционного климата", - отметили в Нацбанке.

В конце 2019-го Нацбанк снизил учетную ставку с 15,5 до 13,5%. В январе 2020-го учетную ставку установили на уровне 11%. До конца 2020-го Нацбанк планирует достичь 7%. Правда для этого нужен низкий уровень инфляции, рост покупательной способности украинцев и развитие экономики.