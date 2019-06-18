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вторник, 18 июня 2019 14:35

Нацбанк объяснил, чем грозит Украине ситуация с Приватбанком

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Нацбанк объяснил, чем грозит Украине ситуация с Приватбанком
Приватбанк национализировали в декабре 2016-го. Фото: epravda.com.ua

Решения судов о незаконной национализации Приватбанка могут угрожать финансовой стабильности Украины.

"Ключевой вызов для финансовой стабильности - ситуация с Приватбанком. Решения судов угрожают будущему сотрудничеству с Международным валютным фондом и остальными международными финансовыми организациями. Отсутствие сотрудничества с МВФ поставит под угрозу финансовую стабильность Украины", - объяснила заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова во время презентации отчета о финансовой стабильности.

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В апреле суды приняли 3 решения в пользу экс-владельца Приватбанка Игоря Коломойского. Так, Окружной админсуд Киева 18 апреля признал решение о национализации Приватбанка нарушающим законодательство. Позже суд Киева отменил решение регулятора по определению перечня связанных с банком лиц. 20 апреля Печерский суд Киева отменил имущественное поручительство Коломойского по кредитам, которые НБУ выдал Приватбанку в 2013-м на сумму 9,2 млрд грн.

По словам Екатерины Рожковой, компании, связанные с олигархом Коломойским, задолжали Приватбанку 240 млрд грн.

Приватбанк подозревает Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании $470 млрд через кипрские компании. Бывшие владельцы банка переводили деньги в дочерний банк на Кипре, оттуда – юридическим компаниям, которые в дальнейшем эти средства инвестировали в покупку недвижимости и ряд компаний в США. Согласно иску, поданном 21 мая в американский суд, в 2006–2016-х общая сумма кредитов, предоставленных Приватбанком кипрским компаниям, с помощью которых владельцы банка отмывали средства, составила $470 млрд.

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