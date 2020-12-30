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понедельник, 04 января 2021 07:10

Нацбанк изменил курс доллара

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Нацбанк изменил курс доллара
Доллар подорожал на 1 копейку. Фото: unsplash

Национальный банк Украины на 4 января установил курс доллара на уровне 28,27 грн. Это на 1 копейку больше, чем 30 декабря.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 10 коп. Стоит 34,74 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 28,13 грн. Продают по 28,43 грн.

За евро предлагают 34,15 грн. Продают по 34,71 грн.

Российский рубль покупают по 37 коп, продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
04
января

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