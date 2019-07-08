Нацбанк дал деньги банку олигарха

Акции банка "ПУМБ" принадлежат Ринату Ахметову. Фото: Финансовый клуб

Нацбанк выдал 803 млн грн кредита банку "ПУМБ". Финучреждение принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Кредит банк получил в мае. Об этом говорится в ежемесячных данных по задолженности банков по кредитам рефинансирования, пишет Finbalance.

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Кредиты рефинансирования предоставляют, когда банкам не хватает оборотных средств, чтобы рассчитаться с обязательствами. Нацбанку кредит рефинансирования еще должен вернуть Приватбанк - 9,3 млрд грн, Кредобанк - 301 млн грн, Мисто Банк - 87,5 млн грн.

Акции банка "ПУМБ" принадлежат Ринату Ахметову. Ранее банк принял решение не выплачивать своему владельцу дивиденды в течение следующих 2 лет.