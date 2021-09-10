На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет

На субсидии использовано более 33 млрд грн с 35,2 млрд грн. Фото: pixabay.com

На жилищные субсидии не хватает 12 млрд грн. В связи с этим Кабинет министров будет просить Верховную Раду внести изменения в государственный бюджет.

На субсидии использовано более 33 млрд грн с 35,2 млрд грн, сообщил во время выступления в парламенте премьер-министра Денис Шмыгаль.

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"До конца года, по подсчетам Министерства социальной политики, нужно будет около 12 миллиардов гривен. Конечно, мы будем обращаться к народным депутатам и просить поддержать изменения в бюджет", - сказал он.

Изменения подадут в Раду до следующего четверга.

"Будем просить поддержать, чтобы до конца года субсидии можно было выплатить всем людям", - добавил премьер.

Кабинет министров обновил правила назначения субсидий. В частности, отменил норму об увеличении на 50% социальных нормативов на жилищно-коммунальные услуги. Теперь повышенный норматив будет действовать, если в регионе введен красный уровень карантина.