На сколько в этом году вырастет реальная зарплата украинцев

В прошлом году реальная зарплата выросла на 9,8%. Фото: Mind.ua

В этом году реальная зарплата украинцев должна вырасти на 8-9%.

"Ожидаем, что в реальном измерении заработная плата, то есть скорректированные на инфляцию, темпы роста доходов будут сохраняться на уровне прошлого года. В прошлом году реальная зарплата выросла на 9,8%. Примерно 8-9% роста увидим в этом году", - заявил заместитель министра развития экономики Сергей Николайчук во время брифинга 17 февраля.

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По его словам, уровень инфляции в Украине сократился. В январе упал ниже 4% в годовом измерении.

"Номинальный рост зарплат также уменьшится. Хотя реальная платежеспособность полученных украинцами денег должна вырасти на 8-9%", - пояснил Николайчук.

В декабре 2019-го средняя зарплата украинцев по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 1585 грн - до 12 264 грн, по данным Госстата.