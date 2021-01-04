На сколько гривна обесценилась за год

По итогам прошлого года НБУ купил на межбанковском валютном рынке на $1,038 млрд больше, чем продал. Фото: pixabay.com

За 2020 год гривна обесценилась относительно доллара на 19,33% - на 4 грн 58 коп. То есть с 23,69 до 28,27 грн/$ по официальному курсу НБУ.

В то же время к евро за год, по официальному курсу, национальная валюта просела на 8 грн 32 коп. - на 31,49%. С 26,42 до 34,74 грн/€, сообщает сайт НБУ.

При этом по итогам прошлого года НБУ купил на межбанковском валютном рынке на $1,038 млрд больше, чем продал - $4,929 млрд против $3,891 млрд.

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Национальный банк Украины на 4 января установил курс доллара на уровне 28,27 грн. Это на 1 коп. больше, чем 30 декабря. Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019 года - 24,08 грн.