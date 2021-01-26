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вторник, 26 января 2021 13:15

На одну вакансию претендуют 11 украинцев

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На одну вакансию претендуют 11 украинцев
За 2020 год в центры занятости обратились 2,2 млн украинцев. Фото: pexels.com

В начале 2021 года в базе данных Службы занятости числилось 43 тыс. вакансий. Это на 27% меньше, чем в аналогичный период 2020-го.

Теперь на 1 вакансию претендует 11 человек, а не 6, как в прошлом году, свидетельствуют статистические данные Государственной службы занятости.

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За 2020 год в центры занятости обратились 2,2 млн украинцев. Количество официально зарегистрированных безработных выросло на 36% - до 459 тыс. человек. Из них по состоянию на 1 января 2021 года денежную помощь от государства получали 402 тыс. человек - на 41% больше, чем в начале 2020-го. Трудоустроить удалось более чем 600 тыс. человек.

Помощь по безработице в течение 2020 года хотя бы раз получили 1,1 млн человек.

Минэкономики совместно с Минцифрой и Государственным центром занятости в рамках эксперимента будут учить безработных в Киеве IT-специальностям.

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