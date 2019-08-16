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воскресенье, 18 августа 2019 21:10

На какую работу соглашаются украинцы

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Поисковики при выборе работы наибольшее внимание обращают на размер заработной платы. Но официальная зарплата интересует их меньше всего.

При этом большая часть опрошенных украинцев получают официальную зарплату. 15% респондентов официально имеет минимальные выплаты. Оставшуюся сумму им выплачивают "в конвертах", пишет hh.ua.

Автор: hh.ua
  Вторым по важности показателем при поиске работы является стабильность компании на рынке.
Вторым по важности показателем при поиске работы является стабильность компании на рынке.

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Важное значение при поиске работы также имеет стабильность компании на рынке. Меньше внимания поисковики обращают на перспективы карьерного роста и условия работы.

Автор: hh.ua
  Официальную зарплату получают 57% опрошенных украинцев.
Официальную зарплату получают 57% опрошенных украинцев.
Средняя зарплата в Украине составила 10783 грн. Больше всего получают работники в Киеве - 15650 грн. Меньше всего платят в Кировоградской обл - в среднем 8574 грн, Черниговской обл - 8578.
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