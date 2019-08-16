На какую работу соглашаются украинцы

Поисковики при выборе работы наибольшее внимание обращают на размер заработной платы. Но официальная зарплата интересует их меньше всего.

При этом большая часть опрошенных украинцев получают официальную зарплату. 15% респондентов официально имеет минимальные выплаты. Оставшуюся сумму им выплачивают "в конвертах", пишет hh.ua.

Автор: hh.ua Вторым по важности показателем при поиске работы является стабильность компании на рынке.

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Важное значение при поиске работы также имеет стабильность компании на рынке. Меньше внимания поисковики обращают на перспективы карьерного роста и условия работы.

Автор: hh.ua Официальную зарплату получают 57% опрошенных украинцев.

Средняя зарплата в Украине составила 10783 грн. Больше всего получают работники в Киеве - 15650 грн. Меньше всего платят в Кировоградской обл - в среднем 8574 грн, Черниговской обл - 8578.