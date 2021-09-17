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суббота, 18 сентября 2021 21:10

На каком хобби можно заработать - обзор рынка

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На каком хобби можно заработать - обзор рынка
Интерес к варенью ручной работы достаточно высок. Особенно ценятся необычные или забытые рецепты. Фото: pixabay.com

Идеальная ситуация, когда можно сочетать работу и хобби. Выбрали топ увлечений, которые можно монетизировать при незначительных первоначальных затратах. Главное, не хвататься за все сразу, а выбрать свою нишу, советуют эксперты.

Выращивание растений

Начинать лучше с быстрорастущих комнатных растений, которые востребованы у покупателей. Стоит пообщаться с владельцами цветочных магазинов или провести разведку в интернете еще на этапе выбора растений на продажу. Реализовать цветы можно через киоски и интернет. Если нравится составлять букеты, можно сотрудничать с цветочными магазинами, передает Минфин.

Авторская консервация и сладости

Интерес к варенью ручной работы достаточно высок. Особенно ценятся необычные или забытые рецепты. Это занятие может быть семейным: например, производством занимается мама, а реализацией — дочь или сын.

Что касается сладостей, то на рынке конкуренция очень высокая. Ценятся оригинальные рецепты и креативный подход к внешнему виду изделий. Затребованы полезные лакомства без сахара, для веганов. Реализовать такую продукцию можно через крафтовые магазины или соцсети.

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Продажа картин, фотографий

Если любите рисовать картины, фотографировать, создавать компьютерную графику или коллажи, все можно продавать через специализированные стоки. Необходимая техника - цифровая камера, мощный ПК, графический планшет. Для создания традиционных картин расходы на качественные материалы (краски, карандаши, кисти) могут составить 3-5 тыс. грн.

Украшения, куклы, свечи, мыло, вязание

Чтобы монетизировать свои умения, можно зарегистрироваться на онлайн-платформах, где продаются изделия ручной работы. Также продавать товары через сувенирные магазины, ярмарки, выставки, социальные сети.

Онлайн уроки

Чем бы вы не увлекались — плетением макраме, рисованием, игрой на гитаре, лепкой, вышивкой, всегда найдутся желающие этому научиться. Можно предложить себя в качестве репетитора и проводить платные занятия онлайн.

Самые популярные категории для ведения бизнеса онлайн - продажа одежды и обуви, аренда и продажа недвижимости, автозапчасти, детские товары.

93% онлайн-бизнесов отмечают, что их ежемесячный доход с учетом всех расходов и налогов не превышает 20 тыс. грн. 5% получают от 20 до 50 тыс. грн, другие - более 50 тыс. грн. В среднем предприниматели имеют 17 успешных сделок в месяц.

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Дата
18
сентября

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