На Харьковском авиазаводе обещают возобновить производство самолетов после приватизации

В Харькове подписали меморандум с потенциальными инвесторами завода. Фото: Харьковский авиазавод

На Харьковском государственном авиационном производственном предприятии возобновят производство самолетов в случае приватизации завода.

Соответствующий меморандум 29 ноября подписали представители бизнеса и местных властей, сообщает "ХарьковTimes".

Целью меморандума является создание эффективного взаимодействия по восстановлению на ХГАПП серийного выпуска и сервисного обслуживания самолетов и другой авиатехники.

В течение пяти лет планируют выйти на уровень выпуска пяти самолетов в год, создав 1,5 тыс. рабочих мест.

Стороны также договорились совместно участвовать в погашении долгов по зарплате и во встречах с трудовым коллективом.

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Также договорились о привлечении внешних и внутренних инвестиций в авиационную отрасль для разработки и серийного выпуска новых образцов техники.

Со стороны властей меморандум подписали и. о. главы Харьковской обладминистрации Алексанлр Скакун и председатель Харьковского областного совета Татьяна Егорова-Луценко.

На подписании меморандума не было директора ХГАПП Александра Кривоконя, а также представителей Укроборонпрома, в структуре которого находится авиазавод.

Со стороны потенциальных инвесторов, планирующих участвовать в приватизационном конкурсе, документ подписали президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев, председатель правления АО "ФЭД" Виктор Попов и генеральный директор ЧАО "Авиакомпания Константа" Михаил Пинкевич. Кроме них под документом поставили подписи глава профсоюза работников авиастроения и машиностроения Украины Ярема Жугаевич и глава профкома ХГАПП Михаил Погорелов.

Предприятие ХГАПП сейчас не работает. В 2012-2019 годах оно не получало государственных заказов, а последний самолет был изготовлен в 2014-м. В 2017 году Харьковское государственное авиационное производственное предприятие договорилось с американской компанией Oriole Capital Group о привлечении $150 млн и изготовлению серии самолетов Ан-74.